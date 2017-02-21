В США арестовали двух баскетболистов после массовой драки во время матча

Видео: D3sports.com

Баскетбольная встреча между командами Национальной ассоциации студенческого спорта США завершилась массовой дракой. Об этом сообщает NBC Sports.

В четвертой четверти игрок из команды колледжа имени Дэниэла Уэбстера Маркиз Кодилл ударил оппонента, представляющего колледж Южного Вермонта. После этого на площадке началась потасовка, которую смогли остановить только сотрудники полиции. В итоге 22-летний Кодилл и его одноклубник — 23-летний Энтвоун Бойд — были арестованы. Их обвиняют в хулиганском поведении.