Буре объяснил отказ от американского гражданства

Бывший советский и российский хоккеист Павел Буре объяснил отказ от гражданства США. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

«Я об этом никому не говорил. Разве я должен сообщать об этом всем? Начиная с 1991 года я работал в Северной Америке, но всегда говорил, что мой дом Россия и Москва. Последние шесть лет вместе с семьей живу в Москве. Мне просто не нужен американский паспорт, у меня все здесь», — рассказал спортсмен.

В беседе с Федеральным агентством новостей Буре отметил, что на родине его устраивает не все, однако это его дом. «Политическая ситуация между Россией и США на мое решение никак не повлияла, — добавил он. — Я ездил в Москву, когда никто из наших игроков НХЛ сюда не ездил».

Информация об отказе Буре от гражданства США появилась во вторник, 21 февраля. По словам спортсмена, он совершил этот шаг в 2016 году.

Форвард выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на протяжении 12 сезонов с 1991 года. В составе сборной России Буре становился серебряным и бронзовым призером Олимпиад (1998, 2002), вместе с национальной командой СССР выигрывал чемпионат мира (1990).