Адвокат Трампа опроверг факт передачи в Белый дом «мирного плана» по Украине

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал в интервью телеканалу NBC News, что встречался в частном порядке в Нью-Йорке с депутатом Верховной Рады Украины Андреем Артеменко.

Однако Коэн опроверг утверждения газеты The New York Times, что ему вручили план урегулирования украинского конфликта, который он якобы доставил Майклу Флинну, занимавшему тогда должность советника президента по вопросам национальной безопасности.

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Коэн рассказал, что бывший соратник Трампа Феликс Сейтер попросил его приехать на встречу в Нью-Йорке в прошлом месяце, куда привез украинского парламентария.

«Я признаю, что краткая встреча состоялась, но категорически отрицаю, что обсуждал эту тему или передавал какие-либо документы в Белый дом и генералу Флинну», — сказал Коэн, добавив, что не видел Флинна, когда был в Белом доме и даже секунды не потратил на обсуждение подобных тем.

По словам Коэна, Артеменко утверждал, что у него есть доказательства коррумпированности украинского президента Петра Порошенко.

При этом адвокат подчеркнул, что даже если бы он и взял конверт с планом мирного урегулирования, то ничего страшного в этом нет. «Ну и что? Что тут не так?» — отметил он.

Ранее NYT сообщила, что Артеменко, член Радикальной партии Олега Ляшко, направил в администрацию Трампа документ с предложениями, предполагающимии нормализацию российско-украинских отношений, а также снятие, наложенных на Россию ограничений.

Парламентарий, в частности, предложил провести «всеукраинский референдум», поставив на нем вопрос о передаче Крыма в аренду России на срок от 30 до 50 лет. По истечении этого срока на полуострове, по его мнению, необходимо провести плебисцит под контролем международных структур, в ходе которого должен окончательно решиться вопрос принадлежности региона.