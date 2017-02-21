Телеканал «Звезда» заблокировали в Facebook за пост про Гиви

Администрация Facebook заблокировала официальный аккаунт телеканала «Звезда» после публикации материала, посвященного гибели командира батальона ополченцев «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

«Публикация якобы нарушает нормы сообщества соцсети», — рассказали в пресс-службе телеканала.

Представитель «Звезды» также добавил, что при этом не уточнялось, какие именно нормы были нарушены. В данный момент канал пытается связаться с администраторами Facebook для выяснения обстоятельств блокировки.

По словам сотрудника «Звезды», ссылка на этот же материал по неизвестным причинам была удалена и в Instagram.

Михаил Толстых был убит 8 февраля недалеко от Донецка в своем кабинете на базе «Сомали», входящей в состав вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Первоначально сообщалось, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель». Позднее была выдвинута другая версия — в кабинет Гиви могло быть заложено взрывное устройство. В ДНР произошедшее назвали терактом.