Клиентов ЦУМа накормят блинами

В завершающий день масленичной недели — 26 февраля — кафе ЦУМа представит специальное меню традиционного воскресного бранча с блинами трех видов: пшеничными, гречишными и шоколадными. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщила пресс-служба магазина.

По случаю праздника будет работать икорный бар, где гостям предложат около десяти видов икры: осетровую, севрюжью, кетовую, щучью и другие.

Фото: пресс-служба ЦУМа

Бранчи сервируются в кафе на втором этаже ЦУМа каждое воскресенье с 12:00 до 16:00. В меню представлены закуски, салаты, блюда из мяса и рыбы, деликатесные сыры, десерты, фрукты и овощи, а также безалкогольные напитки. Гостей угощают бокалом игристого вина. Каждую неделю предлагается новый ассортимент холодных и горячих блюд, стоимость бранча на одну персону — 3500 рублей.

Торговый Дом ЦУМ основан в 1992 году, как преемник первого российского универмага «Мюр и Мерилиз» (основан в 1857 году, на тот момент являлся третьим магазином формата department store в Европе после Harrods и Selfridges) и ЦУМа в советский период.

Сегодня ЦУМ, площадь которого составляет 70 тысяч квадратных метров. Универмаг является крупнейшим магазином формата department store в Восточной Европе. Представляет одежду, обувь, аксессуары основных мировых модных брендов, а также парфюмерно-косметическую продукцию ведущих марок.