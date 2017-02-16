Manizha проведет тренинг в Apple Shop

В обновленном корнере цифровой техники Apple Shop в ЦУМе 17 февраля пройдет мастер-класс и музыкальная программа от певицы и звезды Instagram Manizha, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы универмага в четверг, 16 февраля.

В обновленном корнере доступен широкий выбор продукции, включая компьютеры iMac и приставки Apple TV четвертого поколения, а также обучение взаимодействию с техникой Apple в формате Experience Table и бесплатные настройки для устройств.

В корнере будут проводиться мастер-классы в индивидуальном и групповом формате по профессиональной верстке презентаций, обработке фотографий, монтажу видеороликов и другим темам с трансляцией на Apple TV. В пятницу, 17 февраля, посетителей ждет музыкальная программа и мастер-класс от певицы и звезды Instagram Manizha.