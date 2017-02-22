Немецкий турист выжил после прыжка с девятого этажа тайского отеля

Немецкий турист Бернхард Шартл (Bernhard Schartl) остался жив после прыжка с девятого этажа гостиницы на острове Пхукет (Таиланд). Как сообщает Phuket Gazette, мужчина пробил крышу расположенного ниже кафе, сломал руку и получил несколько других травм.

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По данным полиции, 53-летний немец и его тайская подруга заселились в отель 12 февраля. При этом мужчина почти каждый день выпивал.

При осмотре комнаты правоохранители обнаружили адресованное сестре Шартла письмо, в котором он извинялся за все причиненные неудобства. Он также просил отправить счет за проживание своей родственнице.

В данный момент пострадавший находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

В конце февраля сообщалось о пациенте одной из больниц в Красноярском крае, который выжил после падения с 12 этажа.

