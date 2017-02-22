В Кремле открестились от заказа на психологический портрет Трампа

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Кремль якобы просил подготовить психологический портрет американского лидера Дональда Трампа. Об этом Песков заявил в среду, 22 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Кремль не заказывал психологический портрет Трампа», — отметил пресс-секретарь президента России.

20 февраля NBC сообщил со ссылкой на высокопоставленного кремлевского советника, что такой портрет якобы был подготовлен для российского лидера. По данным телеканала, в досье Трампа характеризуют как человека, склонного к риску, который, однако, может быть наивным.

«В Кремле ведется серьезная подготовительная работа, в том числе готовится документ на семи страницах, который описывает психологический портрет Трампа, основанный прежде всего на событиях последних двух-трех месяцев и последних недель», — заявил телеканалу, комментируя эту информацию, бывший замминистра иностранных дел России Андрей Федоров.