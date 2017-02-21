В Белом доме заявили о желании Трампа заключить сделку с Россией

Президент США Дональд Трамп попытается заключить с Россией сделку по борьбе с терроризмом и в сфере экономики. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил во вторник, 21 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«Он [Трамп] ясно сказал, что, если он сможет добиться сделки с Россией, что пытались сделать несколько последних администраций, то он так и поступит, а если не сможет — то не поступит. Но он попытается», — сказал Спайсер, заметив, что на способность президента заключить такое соглашение указывает то, что он является успешным бизнесменом и переговорщиком.

По мнению пресс-секретаря Белого дома, если Вашингтон и Москва «найдут общие позиции» по вопросам разгрома террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и экономическим интересам, то тогда сделка будет заключена. «Над этим мы продолжим работать с Россией. Если это в интересах США, он [Трамп] добьется сделки», — добавил Спайсер.

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Ранее 21 февраля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что США и Россия могут улучшить отношения, однако этого не случится, если восстановление связей повредит европейским союзникам Вашингтона.

14 февраля пресс-секретарь Белого дома рассказал, что Трамп ждет от России деятельного участия в деэскалации конфликта на юго-востоке Украины и возврата Крыма. Он также подчеркнул, что Трамп хочет «быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации», чтобы решать множество проблем, таких как борьба с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ).

Ранее в ходе президентской избирательной кампании Трамп заявлял о готовности в случае своей победы улучшить отношения Москвы и Вашингтона.