В Кремле открестились от сделки с Трампом по Украине

Сообщения в некоторых американских СМИ о том, что Кремль готовит соглашение с новой администрацией США по Украине, не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 9 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Вряд ли внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки. Эта информация никоим образом не соответствует действительности», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что «предметом сделки не может быть судьба людей, которые живут на Донбассе и которые сейчас де-факто отторгнуты своим собственным государством».

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В то же время, по словам Пескова, Москва надеется, что Вашингтон «так или иначе использует свое влияние с тем, чтобы убедить-таки Киев выполнить взятые на себя обязательства в плане реализации минских договоренностей, а также отказаться от агрессивной тактики в решении этой проблемы, которую мы с вами наблюдали последние дни».

7 февраля глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что стремление президента США Дональда Трампа вникнуть в суть проблем на Украине является качественным сдвигом по сравнению с позицией администрации Барака Обамы. Он отметил, что в Вашингтоне понимают, что возвращение территорий Донбасса под контроль Киева не решит всех проблем.

В опубликованном 6 февраля интервью для Fox News Трамп заявил, что Вашингтон не знает, что происходит на Украине, и в реальной ситуации еще предстоит разобраться.

Очередное обострение ситуации в районе Донецка началось после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной ДНР.