Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан. Документ опубликован на портале правовой информации в среду, 22 февраля.

Теперь бесплатно приватизировать жилье могут все граждане России. Глава Минстроя Михаил Мень прокомментировал РИА Новости это решение, по его словам, оно снизит ажиотаж вокруг этого вопроса.

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Соответствующий закон был принят Госдумой 10 февраля, 15 февраля его одобрил Совет Федерации. Изначально бесплатная приватизация жилья должна была быть продлена только для определенных категорий населения: жителей Крыма, детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья, но правительство решило отказаться от этих ограничений.

Общий правительственный план приватизации был опубликован 15 февраля. Согласно документу, от приватизации федерального имущества в федеральный бюджет в 2017-2019 годах будет поступать до 5,6 миллиарда рублей ежегодно.