Россия
 

Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья для всех граждан. Документ опубликован на портале правовой информации в среду, 22 февраля.

Теперь бесплатно приватизировать жилье могут все граждане России. Глава Минстроя Михаил Мень прокомментировал РИА Новости это решение, по его словам, оно снизит ажиотаж вокруг этого вопроса.

Соответствующий закон был принят Госдумой 10 февраля, 15 февраля его одобрил Совет Федерации. Изначально бесплатная приватизация жилья должна была быть продлена только для определенных категорий населения: жителей Крыма, детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья, но правительство решило отказаться от этих ограничений.

Общий правительственный план приватизации был опубликован 15 февраля. Согласно документу, от приватизации федерального имущества в федеральный бюджет в 2017-2019 годах будет поступать до 5,6 миллиарда рублей ежегодно.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Правительство утвердило план приватизации на 2017-2019 годы
Медведев оценил эффект от малой приватизации в 17 миллиардов рублей
Государство раскрыло план приватизации на два года
Последние новости
СМИ узнали о решении России напрямую поставлять коксующийся уголь в Донбасс
Facebook заблокировал аккаунт советника Путина по интернету
Москва вновь встала в восьмибалльных пробках
Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья
Захарченко рассказал о резком росте спроса на паспорта ДНР
Воздушный час пик в Хитроу сняли на видео
Прибыль Airbus упала на 60 процентов из-за военных расходов
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:07 21 февраля 2017

«Контрабанда? Возим! А что тут плохого?»

Специальный репортаж «Ленты.ру» с российско-белорусской границы
18:11 20 февраля 2017

Депутата-«диетолога» Гаффнера заподозрили в сокрытии доходов

15:34 Сегодня

Полиция назвала самые криминальные районы Москвы

15:27 Сегодня

На ВДНХ к Масленице установили робота-блинопека

Россия
 — 
00:11 Сегодня

Тень независимости

Может ли Россия признать ДНР и ЛНР
14:38 Сегодня

В Ингушетии запретят ставить бюсты Сталина и называть его именем улицы

17:28 20 февраля 2017

Со смоленского здания с колоннами сняли возмутившую жителей вывеску «Пятерочки»

15:01 Сегодня

Собянин возглавит штаб по сносу московских хрущевок

Россия
 — 
00:09 29 января 2017

«Исчез кефир, зато всегда есть водка»

Откуда бралось «советское изобилие», в которое россияне верят до сих пор
16:24 20 февраля 2017

В «Единой России» опровергли информацию о двойном гражданстве Кобзона

14:27 Сегодня

Сбивший насмерть пешехода водитель Porsche Cayenne задержан в Москве

14:18 Сегодня

В Москве отменили рекомендуемый размер доплат врачам за ученые степени

Россия
«Контрабанда? Возим! А что тут плохого?»
Специальный репортаж «Ленты.ру» с российско-белорусской границы
Тень независимости
Может ли Россия признать ДНР и ЛНР
Полиция назвала самые криминальные районы Москвы
На ВДНХ к Масленице установили робота-блинопека
Управление гневом
Колумнист МОСЛЕНТЫ — о проблеме подросткового насилия
В Ингушетии запретят ставить бюсты Сталина и называть его именем улицы
Собянин возглавит штаб по сносу московских хрущевок
Все материалы
Мир
Мило ДжукановичИнтриги Черной Горы
Зачем Подгорица обвиняет Москву в попытке переворота
Виталий ЧуркинМаэстро дипломатии
Накануне своего дня рождения скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин
Real estate magnate Donald Trump waves as he leaves a Greater Nashua Chamber of Commerce business expo at the Radisson Hotel in Nashua, New Hampshire, May 11, 2011. Trump suggested Wednesday it's not much fun flirting with the idea of running for president in the face of relentless attacks and ridicule. REUTERS/Don Himsel/Pool (UNITED STATES - Tags: POLITICS)Прощание с иллюзией
Почему Трамп не мог оправдать надежд на нормализацию отношений с Россией
Лавров анонсировал начало нового раунда переговоров по Сирии в Женеве
Иран пригрозил США пощечиной
People watch as India's Polar Satellite Launch Vehicle rocket takes off from the Satish Dhawan space center in Sriharikota, 90 kilometers (56 miles) north of Chennai, India, Monday, April 20, 2009. India on Monday launched the all-weather satellite to enhance its capability to monitor its sea and land borders and natural disasters, an official said. (AP Photo) ** INDIA OUT **Гонки на небесных ладьях
Азиатские державы рвутся в космос
Закат Запада
В Мюнхене самые влиятельные политики мира похоронили старый мировой порядок
Все материалы
Бывший СССР
Ядовитый бульон
Чем можно отравиться в Балтийском море
Порошенко увидел угрозу полномасштабной войны с Россией
Захарченко рассказал о резком росте спроса на паспорта ДНР
Порошенко призвал Белоруссию и Прибалтику готовиться к сюрпризам Москвы
Участники марша в годовщину Майдана попросили уничтожить украинскую власть
Украинский журналист поведал о ночных страданиях Порошенко при чтении Facebook
Украинские националисты передали Порошенко билет в Россию
Все материалы
Финансы
Деды задолжали
Почему Россия до сих пор выплачивает долги СССР
Банкоматы «Югры» открылись для карты «Мир»
В Минфине задумались о повышении ставки НДФЛ до 15 процентов
Песков подтвердил планы об ограничении оплаты наличными
Новак оценил потенциал нефтегазовых контрактов в Иране для российских компаний
ЦБ понизил курс евро на полрубля
Вредный рубль
Когда и на сколько упадет российская валюта
Все материалы
Бизнес
Кислая ситуация
Почему российский рынок еще долго не избавится от дефицита молока
Леонид Хазанов: Налоговая блокада
Или как облегчить экспорт металлургам
Ли Чжэ ЁнПорочная власть
Как топ-менеджеров уличают в мошенничестве и коррупции
Чистая прибыль «Роснефти» в четвертом квартале 2016 года увеличилась вдвое
СМИ узнали о решении России напрямую поставлять коксующийся уголь в Донбасс
Фирташа задержали в Вене по запросу Испании
Прибыль Airbus упала на 60 процентов из-за военных расходов
Все материалы
Силовые структуры
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Тир во время чумы
Как тренировка в стрелковом клубе обернулась смертью инструктора и ученика
Научили родину бомбить
Как отец воспитал из сына-подростка боевика «Джабхат ан-Нусры»
Шойгу рассказал о развертывании дивизии на Курилах
Шойгу назвал реальную численность вооруженных сил
Двум обвиняемым в убийстве полковника Гошта и его семьи дали пожизненное
Против Мары Багдасарян возбудили уголовное дело из-за подделанного больничного
Все материалы
Наука и техника
Допрос обвиняемого - митрополита Петроградского Вениамина на судебном процессе по делу об изъятии церковных ценностей, проходившем в зале филармонииСидеть!
Как молодая советская власть карала своих граждан
Земля в разрезе (в представлении художника)Обратная задача
Математики решили главную проблему геофизики
Геноцид во благо
Уничтожение всего живого стало возможным на генном уровне
Следы темной материи найдены в галактике Андромеды
Раскрыт механизм эволюции смертельно опасных бактерий
Lenovo ликвидирует бренд Motorola
«Энергия» создаст туристический лунный «Союз»
Все материалы
Спорт
Уэйн ШоуПоперек горла
Как 125-килограммовый английский вратарь лишился работы из-за куска пирога
Хоккеист ЦСКА растерялся во время драки на матче Кубка Гагарина
Вьетнамского вратаря дисквалифицировали за специально пропущенные мячи
СБР раскритиковал жилищные условия на перенесенном из России в Словакию ЧМ
В Федерации фигурного катания оценили перспективы возвращения Липницкой на лед
Россиянин отметился голом без броска по воротам в матче НХЛ
Баскетболистка насчитала 98 процентов лесбиянок среди игроков в женской НБА
Все материалы
Культура
Дэвид Алмонд«Вырасти — это понять, что родители были неправы»
Дэвид Алмонд о том, как опасно быть взрослым
Pierre et Gilles, Sainte Marie MacKillop (Kylie Minogue), 1995, Collection privée (c) Pierre et GillesГолубо-розовое
Транссексуалы, проститутки и панки в латексе на снимках гей-пары Пьера и Жиля
Гудбай, Берлин
Десять лучших фильмов главного фестиваля зимы
Фанаты Боуи начали сбор средств на памятник музыканту
Том Хэнкс анонсировал первую книгу
Джордж Клуни обозвал Трампа элитой Голливуда
Создатели «Рика и Морти» потроллили пользователей «новой» сценой из мультфильма
Все материалы
Интернет и СМИ
Дерзкий, как пуля резкий
История дагестанского гангстера, ставшего главным философом Рунета
На сайте МИД появилась рубрика фейковых новостей о России
В рекламе «Макдоналдс» высмеяли хипстерские кофейни
Фанаты пиццы затроллили поклонников здорового питания
Устрашающие изображения котов заполонили соцсети
Суд отклонил иск на 15 миллионов рублей за сомнение в божественности Джигурды
Русские идут!
Что стоит за самыми яркими фотографиями мира
Все материалы
Ценности
«Татуировщик — это вторая древнейшая профессия»
Мастера студии Magnum помогают детям наколками
Клиентов ЦУМа накормят блинами
Baby-G сделала часы для интеллектуалок
Skoda обновила дизайн Rapid
Kenzo снарядил моделей на поиски африканской принцессы
Граф Юбер
Основателю дома Givenchy исполнилось 90 лет
Hermes запустил рекламный ролик с пляшущими ногами
Все материалы
Путешествия
Иранская жемчужина
Что делать путешественнику в городке Бендер-Конг
Страна оленья
Почему Якутия — главное направление для путешествий в этом году
В Японии решили развивать туризм с помощью ниндзя
Воздушный час пик в Хитроу сняли на видео
Названы наиболее распространенные болезни российских туристов
Саркози занялся развитием сети отелей
В английской деревне создали самую уютную в Британии автобусную остановку
Все материалы
Из жизни
Натянуть уши на нос
Шесть необычных поводов для обращения к пластическому хирургу
DATE IMPORTED:July 26, 2008Cambodian ride on a van leaving Phnom Penh city for their hometown, at a bus station July 26, 2008 for voting day tomorrow. Cambodia is due to hold a general election on July 27. «Тут во всем винят русских»
История уроженки Ростова-на-Дону, переехавшей в Камбоджу
Мусорщик в ИндииУ каждого дела запах особый
Daily Mail выбрала самые отталкивающие профессии в мире
Счастливы порознь
В США и Европе вошло в моду превращать развод в праздник
Обнаженный китаец застрял в узкой подземной трубе
Американский производитель игрушек выпустит первую куклу-трансгендера
Российская модель-экстремалка рассказала о плохой охране небоскреба в Дубае
Все материалы
Тест: Самые безумные ПДД
Трудный тест на знание правил дорожного движения разных стран
Что купить за цену Lada Vesta в Европе
От каких моделей Lada Vesta собирается отвадить немцев
10 заброшенных суперкаров
Вызывающие боль фотографии великолепных автомобилей
Вырви глаз
15 слишком эпатажных проектов известных тюнинг-ателье
Представлен вседорожный универсал «Логан»
Skoda добавила «Рапиду» биксенон и трехцилиндровый мотор
Универсал Hyundai i30 оказался вместительнее грузопассажирской «Октавии»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы