Медведев одобрил создание «Русских сезонов»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении международного культурного проекта «Русские сезоны». Соответствующий документ опубликован на сайте правительства в среду, 22 февраля.

«Принято предложение Минкультуры России о подготовке и проведении ежегодно, начиная с 2017 года, в одном из зарубежных государств международного проекта "Русские сезоны"», — говорится в документе.

Проект предусматривает организацию гастролей лучших российских творческих коллективов, музейных выставок, фестивалей циркового искусства и кино. В рамках «Русских сезонов» также предусматривается проведение культурных акций в регионах России.

Председателем оргкомитета проекта назначена зампред правительства России Ольга Голодец. Заместителем председателя оргкомитета стал министр культуры Владимир Мединский.