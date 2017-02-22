Вьетнамского вратаря дисквалифицировали за специально пропущенные мячи

Вратарь «Донгтам Лонган» Нгуен Минь Нхут дисквалифицирован Федерацией футбола Вьетнама на два года за специально пропущенные мячи во встрече шестого тура чемпионата страны против «Хошимин Сити» (2:5).

Таким же санкциям подвергнут одноклубник Нхута — защитник Хюинь Куанг Тхань, в активе которого 45 матчей в составе сборной Вьетнама. Помимо двух игроков, под дисквалификацию попали главный тренер и президент команды — они отстранены от футбольной деятельности на три года. Также клуб «Донгтам Лонган» был оштрафован на 6600 евро.

Инцидент произошел 19 февраля. До 90-й минуты встречи счет оставался равным (2:2), но в концовке игры арбитр назначил пенальти в ворота «Донгтам Лонгана». Нгуен Минь Нхут посчитал действия судьи несправедливыми и в знак протеста повернулся спиной во время исполнения 11-метрового. После этого голкипер и его партнеры еще дважды демонстративно не препятствовали взятию своих ворот.

После шести туров «Донгтам Лонган» занимает последнее, 14-е место в чемпионате страны. «Хошимин» располагается на восьмой строчке.