Бывший СССР
 

Янукович призвал провести референдум о статусе Донбасса

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Донецк
Донецк

Бывший президент Украины Виктор Янукович предложил провести референдум о статусе Донбасса, если Киев не выполнит минские соглашения. С таким заявлением он обратился к лидерам России, США, Германии и Франции, Польши, главам ПАСЕ, Совета Европы (СЕ) и Европарламента, передает в среду, 22 февраля, РИА Новости.

Кроме того, бывший президент призвал создать спецкомиссию СЕ, которая бы занялась мониторингом расследования событий на Майдане. Янукович также включить представителей Донбасса в состав участников переговоров в «нормандском формате».

Двумя днями ранее командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказалось отводить вооружения и поддерживать режим прекращения огня в Донбассе.

18 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини допустила так называемую оговорку по Фрейду, говоря о минских соглашениях. Лавров обратил внимание на оговорку Могерини о том, что ЕС «будет ждать, пока Россия уступит», отойдет от минских соглашений. По мнению главы российского дипломатии, это реплика несет скрытый смысл. Во фразе содержится намек властей Евросоюза на то, что Киев ведет себя правильно в ходе конфликта в Донбассе, пояснил Лавров.

Такое заявление Могерини сделала в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Минские соглашения были одобрены на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки». Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения сторон, проведение выборов в Донбассе и реализацию на Украине конституционной реформы. Москва неоднократно подчеркивала, что не является участником этого конфликта и поэтому ответственность за реализацию договоренностей не несет.

Виктор Янукович бежал в 2014-м с Украины после того, как в результате протестных акций с применением оружия в Киеве произошла насильственная смена власти.

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