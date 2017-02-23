Испанский биатлонист высоко оценил российских соперников на военных играх в Сочи

Испанский биатлонист Роберто Пикерас в ходе Всемирных военных игр в Сочи заявил, что пока от России участвуют такие соперники, как чемпион мира Антон Бабиков, завоевать победу для него почти нереально. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Здесь спортсмены высокого уровня. Для меня сложно конкурировать с ними, но я сделаю все от меня возможное и буду очень стараться», — признался Пикерас. Он также высоко оценил организацию лыжных гонок на соревнованиях.

Ранее в тот же день участник команды России по лыжным гонкам и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Николай Морилов заявил, что атмосфера на Всемирных военных играх в Сочи более дружественная, чем была на Кубках мира.

III зимние Всемирные военные игры — мультиспортивное мероприятие, которое проходит в Сочи с 22 по 28 февраля 2017 года. Программа состоит из семи видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Церемония открытия Игр состоится 24 февраля 2017 года на базе арены «Ледяной куб».