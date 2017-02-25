Шойгу исключил из армейского лексикона фразу «показная воинская часть»

Министр обороны России Сергей Шойгу потребовал исключить из армейского лексикона фразу «показная воинская часть». Как сообщает «Интерфакс», об этом он в субботу, 25 февраля, заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ».

«Слово "показной" я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит — "показной полк"? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая "показная воинская часть"? А для чего тогда все остальные?» — поинтересовался глава ведомства, находящийся в настоящее время в Сочи на III зимних Всемирных военных играх.

Он также констатировал, что задача по переводу всех воинских частей страны в режим постоянной готовности, поставленная президентом России, успешно выполняется. «Эта работа направлена на то, чтобы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся», — отметил Шойгу.

Показными полками являются подразделения российских Вооруженных сил, в задачи которых входит демонстрация возможностей армии. К их числу, в частности, относится 237-й Центр показа авиационной техники имени И.Н. Кожедуба, дислоцирующийся на подмосковной авиабазе Кубинка.

Также нередко подразделение может быть показным по факту, но не по названию (их иногда называют придворными). Военнослужащих этих частей привлекают к различным демонстрациям, показам, парадам. Зачастую это сказывается на их боевых возможностях. На Западе понятие показных частей практически полностью отсутствует: к выполнению этих функций привлекают линейные войсковые части.