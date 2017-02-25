Sportmax завернул моделей в шерстяной вельвет

Итальянский бренд Sportmax показал на женской Неделе моды в Милане новую коллекцию сезона весна-лето 2017-2018. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в субботу, 25 февраля.

В коллекцию вошли одежда, обувь и аксессуары. Это вещи как из сложных традиционных материалов — шерстяной вельвет, бархат и шелк, так и современные синтетические ткани, такие как нейлон и поливинилхлорид. В принтах использованы графические элементы в виде слов, напоминающие об экранах компьютерных мониторов. Силуэты тяготеют к простоте и строгости, юбки прямые и длинные либо чуть выше колена. Брюки с высоким поясом, трикотажными манжетами и широкие на бедрах. Сумочки предлагаются минимального размера, обувь с острыми носами и на каблуке 3,5-4,5 сантиметра (kitten-heel). Самая роскошная вещь коллекции — двусторонняя куртка-анорак, комбинирующая высококачественную шерсть со стеганой подкладкой из поливинилхлорида.

Sportmax — итальянский бренд модной одежды, принадлежащий компании Max Mara Fashion Group.