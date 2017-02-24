Brunello Cucinelli увлекся рокерским стилем

Итальянский бренд Brunello Cucinelli показал на женской Неделе моды в Милане новую коллекцию сезона весна-лето 2017-2018. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в пятницу, 24 февраля.

В нее вошли широкие брюки из вельвета и ткани с узорной выработкой, куртки и жилеты в рокерском стиле с деталями из натурального меха, джинсы-бойфренды с лампасами и укороченные брюки из металлизированной ткани, юбки из тюля и юбки-карандаш, объемный и фактурный трикотаж с люрексом, пальто и парки.

Брунелло Кучинелли — итальянский модельер, основатель бренда Brunello Cucinelli, родился в 1953 году. Известен в первую очередь вещами из высококачественного кашемира, для изготовления которого используется пух из подшерстка кашемировых коз, обитающих в Китае, Тибете и пустыне Гоби. Также предлагает коллекции одежды в стиле smart casual.