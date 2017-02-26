Люксовый бренд показал «неконвенциональную классику»

Итальянский бренд Anteprima показал на женской Неделе моды в Милане новую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель бренда в воскресенье, 26 февраля.

В линейку вошли вещи, декорированные строгими геометрическими паттернами, напоминающие по дизайну моду 1980-х. К тому же десятилетию отсылают уширенные плечи и обилие складок.

В качестве основного материала использован кашемир. Кроме верхней одежды, марка представила платья и костюмы в деловом стиле, а также обувь на высоком прямом каблуке и аксессуары. Представители марки характеризуют стиль коллекции как «неконвенциональную классику».

Anteprima — итальянский люксовый бренд одежды, обуви и аксессуаров, основанный в 1993 году в Милане дизайнером японского происхождения Идзуми Огино. В 1998 году бренд был впервые представлен на женской Неделе моды в Милане, и Огино стала первой японкой, показавшей свою коллекцию на Неделе.