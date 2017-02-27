Casio вдохновился велосипедными рамами

Японская часовая компания Casio представила совместную коллекцию с американским брендом уличной одежды Chari & Co. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. Новинка создана на базе модели GA-500.

Циферблат часов напоминает по виду колесо велосипеда, а ретроградная стрелка используется специально для секундомера и таймера. GA-500K-3A ударопрочные и водостойкие до 200 метров, оснащены светодиодной подсветкой, мировым временем, пятью ежедневными будильниками и ретроградным секундомером с заданным оповещением по времени.

«Внешний вид совместной новинки вдохновлен строением велосипедной рамы. Эта центральная часть велосипеда должна быть выполнена с точностью и аккуратностью», — прокомментировал профессиональный велосипедист и амбасссадор Chari & Co Джон Нисли (John Kniesly).

Компания Casio основана в 1946 году в Токио. Специализируется на производстве электронных устройств (калькуляторов, фотокамер, музыкальных инструментов, планшетов), а также наручных часов. Под брендом G-Shock выпускаются ударопрочные электронные и аналоговые часы фирмы для мужчин и женщин.