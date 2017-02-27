Член сборной России по маунтинбайку погиб под машиной

Член сборной России по маунтинбайку Антон Гоголев, направлявшийся на тренировку, погиб в ДТП в Сочи. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Юрий Кучерявый, его слова приводит «Р-Спорт».

«Мы скорбим в связи с этой утратой, выражаем соболезнования семье, близким. Мы еще раз призываем спортсменов и тренеров соблюдать повышенные меры предосторожности на дорогах, обеспечивать необходимое сопровождение», — заявил Кучерявый.

По информации «Интерфакса», спортсмен на велосипеде ехал по трассе Адлер — Сочи без сопровождения. Двигавшийся в попутном направлении автомобиль совершил на него наезд, в результате чего Гоголев получил несовместимые с жизнью травмы. 32-летний спортсмен скончался в больнице.

Сообщается, что водитель машины, совершивший ДТП, не скрылся с места происшествия и сдал все необходимые биологические анализы. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.