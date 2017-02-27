Уроженец Японии шесть лет прожил на изолированном острове на Аляске

Родившийся и выросший в Японии мужчина шесть лет прожил вместе с семьей фермеров на изолированном острове на Аляске. Об истории 29-летнего Зака (Zach) в понедельник, 27 февраля, написала газета Daily Mail.

Мужчина, который не является японцем по национальности, живет на острове Марбл вместе с Эриком и Синди Уайетт (Eric и Cindy Wyatt). Все вместе они занимаются ловлей устриц, охотятся на животных и выращивают овощи.

Материалы по теме Стать Робинзоном Крузо Как туристка выживала 19 дней на необитаемом острове

На острове нет дорог и телефонов. Ближайший населенный пункт — город Кетчикан, расположенный в двух часах полета. Каждые пару месяцев Эрик и Зак отправляются туда, чтобы купить топливо для электрогенераторов и еду, которую они не могут раздобыть сами.

Временами Зак и семья Уайетт могут по полгода не видеть других людей. Об этом рассказал фотограф Анзе Остерман (Anze Osterman), который недавно побывал на острове. Мужчина в течение месяца снимал на пленку жизнь трех обитателей Марбла.

В ноябре 2016 года стало известно о воронежском путешественнике Андрее Соловьеве, который более 100 дней провел в одиночестве на берегу якутского озера Лабынкыр.

