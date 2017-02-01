Тайские военные выдворили с необитаемого острова 200 российских туристов

Военные моряки в Таиланде выдворили с необитаемого острова Рин в Сиамском заливе рядом с восточным побережьем страны группу российских туристов численностью около 200 человек. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает телеканал Thai PBS.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

На данный остров посторонние лица не допускаются, он используется силами ВМС Таиланда для тренировок, в частности, для проведения стрельб. Группу туристов на Рине заметили моряки на патрульном катере.

Военные задержали капитана судна, на котором путешественников доставили на остров, а также механика. Отдыхающим военные сообщили, что данная территория закрыта для свободного посещения.

Зарубежным гостям пришлось сесть на борт судна и вернуться на материк, где им позволили продолжить отдых. Капитан и механик были переданы в руки таиландской полиции. Мужчинам должны предъявить обвинения в незаконном проникновении на территорию.

В ВМС Таиланда заявили, что туроператоры временами доставляют своих клиентов на острова Таиланда, которые закрыты для посещения и используются военными. Представитель вооруженных сил призвал компании не возить туда туристов ради их же безопасности.

