Захарова рассказала о сбывшемся пророчестве МИД по поводу «Оскара»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что российские дипломаты предсказали награждение британского фильма «Белые шлемы» премией «Оскар». Об этом она рассказала в Facebook в понедельник, 27 февраля.

Захарова напомнила, что на брифинге 30 ноября 2016 года обсуждалось выдвижение сирийской организации «Белые шлемы» на Нобелевскую премию мира. Она привела свои слова, сказанные во время общения с журналистами в адрес организации.

«Эти люди утверждают, что спасают тысячи жизней, а сами делают постановочные ролики и даже не стесняются выкладывать свое творчество в интернет. По этому мастерству постановки можно смело их номинировать не на Нобелевскую премию, а на "Оскар"», — написала представитель МИД.

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Она отметила, что лента Орландо фон Айнсидела «Белые шлемы», рассказывающая о деятельности одноименной организации, действительно получила «Оскар» — в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм». «Я предупреждала: все, о чем говорит российское внешнеполитическое ведомство, сбудется. Следите за новостями сайта МИД России», — добавила Захарова.

Организация «Белые шлемы» появилась в 2012 году. Она объединяет спасателей-добровольцев в Сирии, настроенных против президента страны Башара Асада. Ее члены снимают многочисленные ролики о своей деятельности.

89-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук прошла 26 февраля в Лос-Анджелесе. Ее ведущим стал комик Джимми Киммел.