Sony представила новые смартфоны

Компания Sony в рамках выставки MWC 2017 в Барселоне представила новые смартфоны линейки XA и XZ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» с мероприятия компании.

Флагманский Xperia XZ Premium получил 5,5-дюймовый 4К-дисплей (3840x2160 точек) с поддержкой HDR. Также устройство оснащено процессором Snapdragon 835 и обладает четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Встроенный накопитель на 64 гигабайта можно расширить с помощью карт microSD.

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Кроме того, в XZ появилась новая камера Motion Eye с разрешением 19 мегапикселей. Она поддерживает режим замедленной съемки Super Slow-mo со скоростью 960 кадров в секунду при разрешении HD. Такую же камеру получила обновленная версия прошлогоднего устройства Xperia XZs.

Бюджетные устройства XA1 и XA1 Ultra получили экран на пять (HD-разрешение) и шесть (FullHD) дюймов соответственно. Смартфоны оснащены одинаковыми восьмиядерными процессорами MediaTek Helio P20 MTK6757 и 23-мегапиксельной камерой, как у Xperia Z5. Младшая модель обладает тремя гигабайтами ОЗУ, тогда как старшая — четырьмя.

Все три смартфона станут доступны до конца весны 2017 года, однако их цена не разглашается.