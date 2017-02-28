Итальянцы посвятили сумки японским женщинам-супергероям

Итальянская марка Coccinelle представила новую коллекцию сумок на сезон осень-зима 2017. Презентация прошла в рамках Недели женской моды в Милане. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда. Источником вдохновения для дизайнеров послужила японская культура и образы женщин-супергероев.

В новую коллекцию вошли сумки и клатчи округлой формы из замши с деталями из змеиной кожи и блестящими вставками.

Фото: пресс-служба Coccinelle 1 /10

Coccinelle — итальянская компания, специализируется на производстве женских сумок и аксессуаров, а также люксовой обуви и украшений. Фирма основана в 1978 году в Парме и изначально позиционировалась как небольшое ательре по пошиву дамских сумочек. Быстрое развитие бренданачалось в 1990-х годах, когда в Чехии, Польше, Германии, Великобритании, России и ряде других стран открылись фирменные бутики.