Воробьев высказался за распределение субсидий на трехлетний период

Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался за распределение субсидий из федерального бюджета на трехлетний период. Тезис был озвучен во время совещания с главами субъектов России под руководством председателя правительства Дмитрия Медведева, которое состоялось в рамках Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

По словам губернатора, это улучшило бы реализацию долгосрочных проектов. «Потому что школа за один год не строится, она строится за 24 месяца. Или полигон с Минприроды мы не можем рекультивировать за один год – мы можем это сделать за три года», - отметил он.

Вторая тема, которую затронул Воробьев, это софинансирование из местных бюджетов. По его мнению, необходимо внести поправку в постановления, чтобы финансирование осуществлялось их консолидированного бюджета. «Таким образом, муниципальная школа, которая строится у нас в Красногорске и, соответственно, софинансируется, также будет учитываться в этих субсидиях», - пояснил губернатор.

