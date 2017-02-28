Следователи начали проверку обстоятельств самоубийства московской школьницы

Следователи проводят проверку в связи с обнаружением тела несовершеннолетней возле подъезда одного из жилых домов по улице Маршала Захарова в Москве. Об этом говорится в сообщении столичного управления СК, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 28 февраля.

Девочка 2002 года рождения была найдена днем 27 февраля. На ее теле обнаружены травмы, характерные для падения с большой высоты. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством. При проведении осмотра места происшествия следователи обнаружили предсмертную записку.

Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Портал IrkutskMedia 27 февраля сообщил о гибели двух учениц девятого класса, которые разбились в результате падения с крыши многоэтажного жилого дома в городе Усть-Илимск Иркутской области. Инцидент произошел 26 февраля. В пресс-службе регионального уполномоченного по правам детей сообщили, что произошедшее было самоубийством.