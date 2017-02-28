Директор «Херсонеса Таврического» сообщила о соглашении с церковью

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» достиг с Симферопольской и Крымской епархией УПЦ (МП) специального соглашения о взаимодействии в хозяйственных и других вопросах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора «Херсонеса» Светлану Мельникову.

«Сегодняшняя ситуация нам позволяет совершенно мирно уживаться с епархией, совсем недавно мы подписали соглашение, где выразили все наши совместные действия и хозяйственного, и интеллектуального характера», — сказала Мельникова. По ее словам, у сотрудников музея и церкви нет конфликта.

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Директор отметила, что у церкви есть право просить о передаче религиозных объектов, но только в случае предоставления музею помещений, соответствующих всем требованиям. В данный момент, отметила она, таких нет.

В январе Симферопольская и Крымская епархия УПЦ (МП) заявила о готовности к поиску компромиссов о будущем объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический». В частности, в церкви говорили о возможности «совместного использования» объектов.

«Херсонес Таврический» — археологический памятник, музейный и научно-исследовательский центр. В его состав входит древнее городище, участки сельскохозяйственной округи, так называемой хоры, а также средневековые крепости Чембало и Каламита. В 2013 году он был внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО.

