Прокурор взыскал с заключенного-тунеядца деньги за содержание в пермской колонии

Добрянский городской суд Пермского края по иску региональной прокуратуры взыскал с осужденного денежные средства, затраченные государством на его содержание в колонии. Об этом сообщила пресс-служба краевого надзорного ведомства во вторник, 28 февраля.

Суд назначил заключенному-тунеядцу возместить в доход федерального бюджета более 73 тысяч рублей.

В ходе проверки исправительной колонии 29 в Пермском крае прокуроры обнаружили, что один из осужденных уклоняется от возмещения расходов, затраченных государством на его содержание, и отказывается от трудоустройства в исправительном учреждении. В связи с этим прокурор обратился в суд.

6 февраля портал «Медиазона» сообщил о решении мирового судьи из Архангельска, который обязал заключенного Андрея Крекова выплатить колонии-поселению №3 около 50 тысяч рублей. Осужденный месяц голодал в знак протеста против неоправданно жестких условий содержания и предвзятого отношения персонала спецучреждения, после чего его принудительно госпитализировали. В итоге региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний подало на заключенного иск о взыскании с него материального ущерба.

Суд расценил голодовку Крекова как «умышленные действия по причинению вреда своему здоровью» и взыскал с него 21 тысячу рублей и еще 28 тысяч рублей за медицинскую помощь, оказанную ему в больнице на платной основе.