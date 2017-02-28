Печеный позвал иностранцев на Колыму

Правительство Магаданской области намерено упростить визовый режим для иностранцев, прибывающих в порт Магадан. Об этом заявил губернатор области Владимир Печеный на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 28 февраля.

Глава региона назвал облегченный визовый режим в числе преференций, которые власти надеются внедрить для повышения привлекательности Особой экономической зоны (ОЭЗ) для инвесторов.

По его словам, могут появиться и другие другие дополнительные послабления, изначально не предусмотренные форматом особой зоны. «Мы будем совершенствовать механизм ОЭЗ, дополняя его новыми инструментами, характерными для территорий опережающего развития (ТОР). Один из наиболее привлекательных, чего нет в ОЭЗ, но есть в ТОР, — это снижение для участников и резидентов страховых взносов», — сказал Печеный.

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По его словам, областное правительство намерено создать первые территории ТОР в 2017 году. «В частности, мы наиболее близки к формированию ТОР "Талая" и нескольких небольших ТОР в сельскохозяйственном секторе», — сказал Печеный.

Особая экономическая зона, предусматривающая льготные налоговый и таможенный режимы, создана в административных границах Магадана в 1999 году. Территория опережающего развития, в свою очередь, предполагает, что на ней должны быть созданы условия ведения бизнеса, сопоставимые с деловыми центрами Азиатско-Тихоокеанского региона. На Дальнем Востоке, как ожидается, сформируют до девяти таких ТОР.