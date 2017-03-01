Тела двух сотрудников ФСИН найдены в квартире в Йошкар-Оле

Двое сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний обнаружены мертвыми в одной из квартир в Йошкар-Оле. Об этом в среду, 1 марта, сообщили РИА Новости в тюремном ведомстве.

Речь идет о 22-летней девушке и ее 24-летнем коллеге. Молодые люди были обнаружены после обращения в полицию их родных, сообщивших о том, что родственники перестали выходить на связь.

О причинах гибели сотрудников тюремное ведомство не сообщает. Выяснением обстоятельств инцидента занимается Следственный комитет, добавили во ФСИН

27 января СК сообщил об обнаружении обгоревших тел двух сотрудников Астраханского линейного отдела МВД на транспорте. Останки находились на сгоревшей брандвахте — несамоходном судне с жилыми помещениями. Установлено, что они заночевали на судне из-за испортившейся погоды.