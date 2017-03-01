Британская путешественница-мусульманка рассказала об исламофобии в России

Британка арабского происхождения Эсра Алхамал, которая путешествует по миру в хиджабе, рассказала о царящей в России исламофобии. Об этом сообщает The Independent.
По словам девушки, Россия входит в небольшой список стран, куда она не может поехать из-за того, как в них относятся к мусульманам. При этом каких-либо подробностей Алмахал не приводит.
Также, по словам туристки, в список входит США, куда она отказывается ехать из-за указа Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики, который распространяется на приезжих из стран с преимущественно мусульманским населением.
Кроме того, путешественница рассказала, что побывала в Париже через две недели после серии терактов, совершенных во французской столице в ноябре 2015 года. Алхамал боялась, что будет чувствовать себя неловко, однако за полтора дня не заметила никаких проявлений недоброжелательности со стороны парижан.
При этом девушка уточнила, что в некоторых странах ей приходится надевать платок так, чтобы не сразу ассоциироваться с мусульманами. Единственный случай, когда Алхамал попросили снять платок, произошел в Шри-Ланке. Ей рекомендовали открыть голову перед входом в один из храмов, однако путешественница в итоге отказалась от его посещения.
В рейтинге самых привлекательных и удобных для путешественников-мусульман стран в 2016 году Россия заняла 49-е место из 130. В феврале сообщалось, что в ближайшее время в стране появится первый халяльный турмаршрут. Ранее в России была запущена единая система бронирования гостиничных номеров, соответствующих нормам ислама. Кроме того, в течение последнего года несколько отелей страны прошли сертификацию «халяль-френдли».