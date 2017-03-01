Япония захотела открыть чартеры на спорные Курильские острова

Власти Японии планируют организовать чартерные рейсы на южные острова Курильского архипелага. Об этом в среду, 1 марта, сообщает газета Yomiuri Shimbun.

Власти хотят выполнять чартеры из аэропорта Накасибэцу, расположенного рядом с городом Немуро на острове Хоккайдо, в воздушные гавани Менделеево (остров Кунашир) и Ясный на Итурупе.

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Эти рейсы в первую очередь будут рассчитаны на японцев, которые традиционно посещают спорные территории, чтобы навестить могилы предков. Визы для этого туристам не требуются. В настоящее время связь Хоккайдо с Курилами осуществляется только водным путем.

Москва и Токио не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг территориальной принадлежности южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.

В декабре 2016 года стало известно о планах японского премьер-министра Синдзо Абэ посетить Россию в начале 2017 года с целью обсуждения вопроса о заключении мирного договора.