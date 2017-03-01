В Кремле ответили на слухи о российских ракетах-кротах на побережье США

В Кремле призвали не воспринимать серьезно сообщения в прессе о том, что Россия якобы «минирует» побережье США ядерными ракетами-кротами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Здесь вам, наверное, нужно обратиться в газету, я просто даже не понимаю, о чем идет речь», — сказал чиновник, комментируя публикацию в «Комсомольской правде». В то же время Песков отметил, что подобная информация звучит странно, и предложил не относиться к ней серьезно.

28 февраля на сайте kp.ru была опубликована статья военного обозревателя Виктора Баранца под заголовком «Трамп-пам-пам и наш большой бабах». В материале речь идет о размере американского бюджета — почти 600 миллиардов долларов и о планах президента США Дональда Трампа его увеличить на 54 миллиарда. Как пишет Баранец, бывший начальник Генштаба генерал Юрий Балуевский убежден, «что идею увеличить расходы на оборону Трампу подсказали военные США, которые много рассуждают о мощи Российской армии, понимая, что это возможность получить новые деньги».

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По мнению Балуевского, Россия не будет соревноваться с США в расходах на оборону. Он уверен, что уже найдены «асимметричные ответы». Журналист поясняет, что «наш асимметричный ответ — ядерные боеголовки, маневрирующие по высоте и курсу так, что их траекторию не может рассчитать ни один компьютер». «Или вот американцы размещают у границ с Россией свои танки, самолеты, батальоны спецназа. А мы втихаря "минируем" побережье США ядерными ракетами-кротами (они зарываются и "спят" до боевой команды)», — добавляет Баранец.

Как считают военные эксперты «Ленты.ру», предположение автора статьи выходит за рамки разумного, и Россия не пойдет на такие шаги, хотя бы из-за того, что это будет нарушением действующих соглашений в области ограничения стратегических вооружений. Данные договоренности запрещают размещение ядерного оружия на дне морей. Кроме того, маневрирующие ядерные боевые блоки разрабатываются и в России, и в США с 1970-х годов, и проблему противоракетной обороны решают лишь отчасти.