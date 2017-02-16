Мэттис заявил об отсутствии условий для военного сотрудничества с Москвой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что не видит условий для сотрудничества с Россией в военной сфере. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает Reuters.

«Мы не в том положении сейчас, чтобы сотрудничать на уровне военных. Но наши лидеры будут вести диалог и попытаются найти общий язык», — уточнил глава Пентагона.

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Ранее, 15 февраля, Мэттис призвал вести диалог с Россией с позиции силы. «Мы по-прежнему открыты для возможности восстановить сотрудничество с Москвой, но в то же время реалистичны в своих ожиданиях и рекомендациях нашим дипломатам вести переговоры с позиции силы», — сказал он в ходе выступления на встрече министров обороны стран — участниц НАТО в Брюсселе.

В свою очередь, министр обороны России Сергей Шойгу заявил о бесперспективности такого подхода. В то же время, Шойгу также подтвердил готовность своего ведомства налаживать взаимоотношения с американскими коллегами.

