ООН обвинила сирийские ВВС в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвинила ВВС Сирии в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо 19 сентября 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

Следователи считают, что сирийские военные «тщательно спланировали и безжалостно провели воздушный налет на конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца в Орум Аль-Кубра, в сельской местности к западу от Алеппо, в результате чего погибли 14 сотрудников гуманитарной миссии».

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Выжившие после налета заявили, что атака проходила в три этапа. По их словам, сначала вертолеты сбросили бочковые бомбы на складские помещения и жилой дом неподалеку, затем последовал еще один удар, нанесенный уже самолетами. После этого авиация расстреливала находившихся на земле из пулеметов, утверждают они.

В докладе комиссии ООН эти действия названы военным преступлением. В документе также указывается, что предыдущее расследование этой трагедии не смогло установить виновных.

Сразу после трагедии США указали на причастность к атаке российской авиации. Москва обвинения отвергла, а министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал провести тщательное и беспристрастное расследование нападения.