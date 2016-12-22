Стали известны выводы доклада ООН по нападению на гуманитарный конвой в Алеппо

Комиссия ООН не смогла установить, кто нанес удар по гуманитарному конвою в районе Алеппо 19 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выводы доклада, представленного руководству всемирной организации.

Согласно выдержкам из документа, эксперты обнаружили, что «хотя причиной инцидента стала воздушная атака, невозможно установить исполнителя или исполнителей».

Также эксперты сообщили, что не имеют свидетельств для заключения, что инцидент являлся преднамеренной атакой на гуманитарный объект.

Ранее, 17 декабря, сообщалось, что комиссия завершила расследование нападения на конвой и передала конфиденциальный доклад с выводами на изучение генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну.

В конце сентября Пан Ги Мун распорядился создать спецкомиссию для расследования инцидента. В октябре официальный представитель сообщил журналистам, что власти Сирии пообещали сотрудничать со следователями. В начале декабря эксперты были допущены в страну.

Гуманитарная колонна ООН и сирийского Общества Красного Полумесяца подверглась нападению в районе Алеппо в ночь на 20 сентября. В результате погибли по меньшей мере 18 человек. В США указали на причастность к атаке российской авиации. Москва обвинения отвергла, а министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал провести тщательное и беспристрастное расследование нападения.

22 сентября в Минобороны России заявили о том, что располагают фактами, подтверждающими наличие в районе атаки на гумконвой в Сирии беспилотника США с турецкой авиабазы Инджирлик. В Пентагоне отрицают факт нахождения своего дрона возле Алеппо. Днем ранее российское военное ведомство продемонстрировало миномет боевиков рядом с колонной грузовиков.