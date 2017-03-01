Росрыболовство пожаловалось на РПЦ

Росимущество, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Росрыболовство направили кассационные жалобы в отношении действий Русской православной церкви (РПЦ), потребовавшей передачи здания НИИ в свое ведение. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

В ведомстве пояснили, что другого здания для ВНИРО не предусмотрено. При этом институт является головным в отрасли рыбного хозяйства, и его деятельность вносит существенный вклад в ее поддержку, подчеркнули в Росрыболовстве.

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В агентстве также заявили, что в здании ВНИРО содержатся лаборатории с уникальным молекулярным оборудованием, выполняющие большой объем экспертных работ.

Передачи здания добивается Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря. Настоятельница обители и руководитель юридической службы Московской патриархии Ксения (Чернега) заявила, что поводом для обращения в суд послужило разорение институтом усыпальницы игумений.

Здание ВНИРО было перестроено в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня. Игуменья отметила, что использование помещения в целях, отличных от предполагавшихся при его создании, не закреплены в законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» как основания для утраты им подобного статуса.

Росимущество отказало РПЦ в передаче здания, объяснив это тем, что спорный объект представляет собой «современное» нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки. Однако суды первой и второй инстанции Арбитражного суда Москвы удовлетворили иск, признав решение Росимущества незаконным.