Россия
 

Росрыболовство пожаловалось на РПЦ

Перейти в «Мою Ленту»

Росимущество, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Росрыболовство направили кассационные жалобы в отношении действий Русской православной церкви (РПЦ), потребовавшей передачи здания НИИ в свое ведение. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Росрыболовства.

В ведомстве пояснили, что другого здания для ВНИРО не предусмотрено. При этом институт является головным в отрасли рыбного хозяйства, и его деятельность вносит существенный вклад в ее поддержку, подчеркнули в Росрыболовстве.

В агентстве также заявили, что в здании ВНИРО содержатся лаборатории с уникальным молекулярным оборудованием, выполняющие большой объем экспертных работ.

Передачи здания добивается Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря. Настоятельница обители и руководитель юридической службы Московской патриархии Ксения (Чернега) заявила, что поводом для обращения в суд послужило разорение институтом усыпальницы игумений.

Здание ВНИРО было перестроено в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня. Игуменья отметила, что использование помещения в целях, отличных от предполагавшихся при его создании, не закреплены в законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» как основания для утраты им подобного статуса.

Росимущество отказало РПЦ в передаче здания, объяснив это тем, что спорный объект представляет собой «современное» нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки. Однако суды первой и второй инстанции Арбитражного суда Москвы удовлетворили иск, признав решение Росимущества незаконным.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Росрыболовстве прокомментировали ситуацию с ВНИРО
РПЦ обвинила столичный НИИ в переделке усыпальницы игумений в бассейн для крабов
Петербургский избирком получил заявку на проведение референдума о судьбе Исаакия
Директор «Херсонеса Таврического» сообщила о соглашении с церковью
Последние новости
Молдавия отозвала своего посла в Москве
«Шариатский патруль» погонял в Москве пьющих и курящих мусульман
В США сообщили о переговорах с Турцией об ее участии в освобождении Ракки
Шестисотметровое пятно появилось на поверхности Москвы-реки в центре столицы
Facebook запретил рекламу картины с женщинами-любовницами и кошкой
Британец Маррей раскритиковал wild card для Шараповой на турнир в Риме
Украинцы отправили из России на родину пять миллиардов долларов
Другие материалы рубрики
Россия
 — 
00:07 Сегодня
Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев

Уходящий Алмазбек

Поездка Путина по Средней Азии закончилась разговорами о революции
18:25 Сегодня

Детскую площадку в Подмосковье превратили в огромный сугроб

19:05 28 февраля 2017

Названы сроки запуска нового поезда метро «Москва»

17:41 Сегодня

На стройке в Калининграде обнаружили массовое захоронение времен Второй мировой

Россия
 — 
00:03 25 февраля 2017

«У молодых вообще нет собственной позиции»

Почему современные студенты инфантильны, аполитичны и боятся протестов
16:36 Сегодня

При пожаре в московском приюте для бездомных животных погибли 13 собак

16:04 Сегодня

В Госдуме рассказали о возможных задачах нового стратегического бомбардировщика

12:04 28 февраля 2017

На Урале извинились за вручение школьникам блокнотов с пошлыми шутками

Россия
 — 
00:03 9 февраля 2017

«Россия и мир говорят на разных медицинских языках»

Известный хирург о том, почему наши врачи так сильно отстали от западных коллег
14:59 Сегодня

Депутат пояснил идею упразднения института полпредов в федеральных округах

11:32 28 февраля 2017

Началась подготовка встречи Путина и Трампа

16:32 Сегодня

РПЦ опровергла слухи о роскошной жизни патриарха Кирилла

Россия
«Создать коллективную Лизу»
Глава фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова о работе без Елизаветы Глинки
Детскую площадку в Подмосковье превратили в огромный сугроб
На стройке в Калининграде обнаружили массовое захоронение времен Второй мировой
Владимир Путин и Алмазбек АтамбаевУходящий Алмазбек
Поездка Путина по Средней Азии закончилась разговорами о революции
При пожаре в московском приюте для бездомных животных погибли 13 собак
В Госдуме рассказали о возможных задачах нового стратегического бомбардировщика
Петр Лидов-Петровский: Голодец — молодец!
Как изменится российское образование, если школьные классы сделать квадратными
Все материалы
Мир
Протесты сторонников «Братьев-мусульман»«Я не думаю, что мы застали конец эпохи диктаторов»
Ведущий американский востоковед об исламе, терроре и роли США на Ближнем Востоке
TEHRAN, Nov. 19, 2015 (Xinhua) -- Iranian engineers work at the South Pars gas field at the southern Iranian port of Assalouyeh, Iran, Nov. 19, 2015. The South Pars/North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. The South Pars or North Dome field is a natural gas condensate field located in the Persian Gulf. It is one of the world's largest gas fields, shared between Iran and Qatar. (Xinhua/Ahmad Halabisaz) (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press) Photographer: © Ahmad HalabisazПризрачная угроза
Сможет ли иранский газ бросить вызов интересам России?
С братским приветом
В убийстве Ким Чен Нама официально обвинили Пхеньян
МИД Китая попросил помощи в борьбе с уйгурскими террористами
Появились кадры с места падения легкого самолета в Калифорнии
Желтую расу — в лагеря
Жизнь японцев, интернированных в США во время войны
Самый лучший президент
Американские историки составили список наиболее успешных руководителей страны
Все материалы
Бывший СССР
Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС "Галичина" во ЛьвовеЩе не вмерла
Как Киев насаждает на юго-востоке страны любовь к «мове» и Украине
Молдавия отозвала своего посла в Москве
Украинские металлурги попросили у России угля
Савченко пожелала стать украинским Пиночетом
«Укртелеком» отключил связь для жителей ДНР
Захарченко посоветовал украинцам привыкать к его голосу
Певец Лютый предложил отделить «больной» Донбасс от Украины стеной и рвом
Все материалы
Финансы
Мозг вместо трубы
На сочинском форуме попытались найти новые точки роста для экономики России
Прибыль АИЖК выросла почти на 60 процентов
Титов предложил легализовать в России биткоин
Столыпинский клуб предложил вложить в экономику 7,5 триллиона рублей
ВТБ предрек экономике России рост на 1,5 процента
Топилин рассказал о нежелании Минфина повышать пенсии
В России задумались о защите национальных традиций при реализации инвестпроектов
Все материалы
Бизнес
Оковы тяжкие
Почему экономические амнистии не укрепляют доверия между властью и бизнесом
Игорь Бутман«Мы были потрясены уровнем беспредела в РАО»
Президент Авторского совета РАО Игорь Бутман — о новой жизни организации
ФАС уличила «дочку» Apple в координации цен на iPhone
Производитель лаков для ногтей Essie Professional решил уйти из России
В Австрии покупателям электрокаров подарят по четыре тысячи евро
«Пятерочка» и «Перекресток» предложили поставщикам снизить цены
«Росатом» вошел в тройку лучших работодателей России по версии HeadHunter
Все материалы
Силовые структуры
Без ствола
Российские власти сокращают число владельцев гражданского оружия
Поколение пять
Истребители XXI века вступают в права
Недостаток ресурсов при избытке амбиций
Что не так с индийской системой закупок оружия
Выстрелившего по скорой помощи отправили под домашний арест в Подмосковье
Саратовец пошел под суд за хищение старинных книг на миллиард рублей
СМИ сообщили о проникновении российских подлодок к базам французских ядерных сил
Тела двух сотрудников ФСИН найдены в квартире в Йошкар-Оле
Все материалы
Наука и техника
Трамп и батут
Куда НАСА пошлет мощнейшие в мире ракеты-носители
Названо главное условие существования жизни в системе TRAPPIST-1
Старые кирпичи, новые цены
Воскресший Nokia 3310 и таинственный Samsung: новинки Mobile World Congress
В новом дополнении Battlefield 1 появится армия Российской империи
Посвященную войне в Сирии российскую игру удалили из Steam
Найдены останки древнейшего гигантского пингвина
Исламу предрекли обретение статуса самой популярной религии до конца века
Все материалы
Спорт
Спорный мяч
Скандальный матч по бенди вылился в призыв о помощи к президенту
Британец Маррей раскритиковал wild card для Шараповой на турнир в Риме
Отстраненный тренер клуба по бенди объяснил произошедшее в скандальном матче
Забивавший мячи в свои ворота хоккеист «Водника» дисквалифицирован на полгода
Российские журналисты обыграли британских в товарищеском футбольном матче
Баффетт предложил миллион долларов в год самому догадливому сотруднику
Турецкие фанаты напали на футболистов своей команды в клубном автобусе
Все материалы
Культура
«Макконахи должен петь в кино чаще»
Кто собрал в мультмюзикле «Зверопой» сборную поющих звезд и при чем здесь Blur
Под музыку Стравинского
На сцене Александринского театра показали оперу-ораторию «Царь Эдип»
Битти или не быть
Что интересного было на церемонии вручения «Оскаров»
Обладатели премии «Оскар-2017»
Лучшим фильмом стал «Лунный свет»
Названы лауреаты «архитектурного Нобеля»
Фанатка подарила группе «Ария» букет из колбасы и виски
Леди Гага выступит вместо беременной Бейонсе на фестивале Коачелла
Все материалы
Интернет и СМИ
Зажигают не по-детски
Жестокая борьба за жизнь и красоту под прицелом лучших мировых фотографов
С донышка постучали
Как Диана Шурыгина превратилась в героиню скандалов и стала успешным блогером
Facebook запретил рекламу картины с женщинами-любовницами и кошкой
Нарядившийся Иисусом мужчина крестом пробил потолок в метро
Девушек разъярила реклама Zara с призывом возлюбить свои формы
Репетирующий речь в лимузине Трамп «спел» рок-хит и рассмешил пользователей сети
Патриарх Кирилл рассказал прихожанам о страшных поступках ради лайков в соцсетях
Все материалы
Ценности
Мрак по-итальянски
Модели и собаки за кулисами Миланской недели женской моды
Renault покажет в Женеве компактный спорткар
Москвичкам распишут сумки Dolce & Gabbana в ЦУМе
Swatch сделал женщинам часы по мотивам пирожных
Reebok показал эволюционные кроссовки для бегунов
Взяли золотом
Самые дорогие украшения на «Оскаре-2017»
Jimmy Choo отразил идею дуализма в новой коллекции
Все материалы
Путешествия
Старый город в Пловдиве Дивный Пловдив
Зачем российскому туристу ехать во второй по величине город Болгарии
Вино от истоков
Чем гордятся швейцарские виноделы
«Российский Форрест Гамп» решил добежать из Москвы до Пекина за 200 дней
Курорт в Карачаево-Черкесии изобразил на листовках туристов в виде баранов
Сенатор заявил об облегчении визового режима для иностранцев в портах Приморья
Нашелся способ заказать перелет первым классом с 90-процентной скидкой
ЛиссабонПортугальский для начинающих
Почему каждый хотя бы раз в жизни должен побывать в Лиссабоне
Все материалы
Из жизни
«Тем, кто себя не любит, не помогут диеты и тренировки»
Фитнес-модель из Австралии — о долгом пути к красоте и здоровью
Фантастическая четверка
Люди со сверхъестественными способностями помогут ученым победить болезни
«Местные со мной два года не здоровались»
История программистки из Москвы, переехавшей в итальянские Альпы
Мимимиметр сломался
Азиатский бум на умилительных собак пришел в Instagram
Австралиец нашел старый лотерейный билет на миллион долларов
Немецкий олень спрятался от охотников в стаде коров
Британский студент предложил покупателям пеналы из мертвых грызунов
Все материалы
Могу Q5, могу не Q5
Чем на самом деле отличается новая Audi Q5 от старой: первый тест-драйв
Все, что нужно знать о бигфутах
Большие колеса, большие моторы и большое веселье: 8 фактов о бигфутах
Феерические внедорожники-концепты из 80-х
Самые яркие экспериментальные внедорожники самой яркой эпохи
Самые крутые и самые ужасные машины доставки
Сосиски и орехи – машины, которые используют пиццерии, закусочные и не только
Названы самые дорогие кроссоверы и внедорожники в России
В Сети раскрыли новый кроссовер Range Rover
МВД назвало самые угоняемые машины в Москве
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Названа совокупная стоимость всех квартир Москвы
Дворянское гнездо
Один из самых шикарных в мире домов нашли в диком лесу
«Пусть меня захоронят в отравленную, но родную землю»
Почему люди отказываются покидать чернобыльскую зону: реальные истории
Поставили баком
Англичане сделали идеальный дом из резервуара для воды
Тюменские супруги за полгода прописали в квартире 132 иностранца
Все материалы