Режиссеру «Джиперс Криперс» объявили бойкот за совращение 12-летнего мальчика

На сайте change.org появилась петиция с призывом бойкотировать третью часть франшизы ужасов «Джиперс Криперс 3». Причиной стало совращение режиссером фильма Виктором Сальвой 12-летнего мальчика.

Авторы обращения напоминают, что Сальва, которому на тот момент было 40 лет, позволил себе недопустимые действия сексуального характера в отношении ребенка-актера во время съемок картины «Дом клоунов» в 1998 году. Режиссер был осужден на три года, но отсидел 15 месяцев и вышел условно досрочно.

Петиция направлена крупнейшим кинотеатрам США с просьбой не показывать новый ужастик на экранах.

«Выручка от "Джиперс Криперс 3" набивает карманы педофила. Монстры должны быть на экране, а не за камерой», — говорится в обращении.

Отмечается, что фильм находится в процессе производства.

Съемки «Джиперс Криперс 3» начались 20 февраля. Премьера намечена на 2017 год.

Первая часть серии Виктора Сальвы вышла в 2001-м, через два года последовал сиквел.