Рогозина удивило желание Пентагона вести диалог с Москвой посредством силы

Россия на сегодняшний день единственная страна в мире, которая может сдержать любого агрессора, поэтому с ней нельзя разговорить посредством силы. Такую точку зрения высказал вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью «Интерфаксу», опубликованном в четверг, 2 марта.

О необходимости вести переговоры с Москвой подобным образом ранее заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Наверное, за время, когда он не служил в Пентагоне, он немного отстал, не в курсе серьезнейшего научно-технического и производственного прогресса ВПК России. Может быть, он живет какими-то иллюзиями о "старых ржавых российских ракетах". Когда он разберется, такие заявления вряд ли будут возможны», — предположил Рогозин.

Материалы по теме Человек войны Кто станет новым министром обороны США

Он подчеркнул, что материально-техническое обеспечение безопасности и обороны страны находятся на высоком уровне. «Мы восстановили эту силу, мощь страны. С нами надо договариваться», — добавил политик.

15 февраля в ходе выступления на встрече министров обороны стран-участниц НАТО в Брюсселе Мэттис констатировал отсутствие условий для военного сотрудничества с Москвой и призвал вести диалог с Россией с позиции силы.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал на бесперспективности такого подхода. В то же время он подтвердил готовность своего ведомства налаживать взаимоотношения с американскими коллегами.

В середине января Мэттис, тогда еще не назначенный министром обороны США, назвал Россию главной угрозой Соединенным Штатам.