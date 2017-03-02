Путин поздравил Горбачева с 86-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 86-летием Михаила Горбачева — первого президента СССР, главу Международного фонда социально-экономических и политологических исследований. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля в четверг, 2 марта.

«На протяжении многих лет вы заняты значимой общественной, исследовательской деятельностью, участвуете в экспертных дискуссиях о путях развития мирового сообщества, укрепления международного сотрудничества. В этой серьезной работе в полной мере востребованы ваши знания и богатый профессиональный, жизненный опыт», — говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер пожелал Горбачеву здоровья и всего самого доброго.

Михаил Горбачев — российский политический и общественный деятель, первый и единственный президент СССР (1990-1991), с 1992 года — глава Международного фонда социально-экономических и политологических исследований (фонд Горбачева).

Он удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. В октябре 1990 года Горбачеву была присуждена Нобелевская премия мира. Также он имеет почетные ученые степени ряда российских и зарубежных университетов, является автором нескольких десятков книг.