Корова поучаствовала в теннисном матче в Индии

Видео: falnabhani / Instagram

Во время матча женского теннисного турнира серии ITF в индийском городе Гвалиор на корт вышла корова. Об этом сообщила в своем Instagram первый номер посева соревнований Фатма Аль-Набхани, выложив видео инцидента.

Участники и организаторы турнира, призовой фонд которого составляет 15 тысяч долларов, не обратили на гостью никакого внимания. После недолгой прогулки возле спортсменов, животное спокойно покинуло корт.

В Индии коров считают священными животными, чем и объясняется такое снисходительное отношение к представительнице семейства со стороны спортсменов и охраны.

11 сентября прошлого года во время футбольного матча в Австралии на поле появился коала.

