В Москве открыли выставку российского фотографа и немецкого режиссера о Камчатке

В художественной галерее на Солянке в центре Москвы открылась мультимедийная выставка, посвященная Камчатке. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 2 марта.

На выставке представлены работы российского фотографа Владимира Медведева и немецкого кинорежиссера Ульрике Оттингер. Посетители смогут увидеть несколько десятков снимков камчатской природы, сделанных Медведевым.

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Оттингер, в свою очередь, смонтировала фильм по итогам своего путешествия по этому российскому региону. Картина также будет демонстрироваться на выставке. Мероприятие «Камчатка. Край земли глазами Владимира Медведева и Ульрике Оттингер» продлится до 9 апреля.

Медведев специализируется на снимках дикой природы. Он является победителем ряда международных фотоконкурсов. Оттингер за свою карьеру сняла ряд документальных и художественных фильмов. За картину «Жанна д’Арк из Монголии» 1989 года она получила немецкую государственную кинопремию.

В январе-феврале в Москве прошел фестиваль «Первозданная Россия», на котором были продемонстрированы уникальные снимки российской природы.