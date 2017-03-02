В Академии художеств Петербурга прокомментировали ситуацию с выплатами зарплат

Техническая задержка с перечислением средств из Министерства культуры не отразилась на сотрудниках Академии художеств имени Репина, они получили зарплату вовремя и в полном объеме. Об этом «Ленте.ру» сообщил ректор учебного заведения Семен Михайловский.

«Действительно, финансирование в полном объеме от Министерства культуры к нам пока не пришло, как и в другие вузы. Но наши педагоги этого никаким образом на себе не ощутили. Мы — эффективный вуз, у нас есть собственные внебюджетные средства, которые мы потратили на выплату зарплат», — сказал Михайловский.

Он подчеркнул, что в обязанности любого руководителя входит вопрос обеспечения сотрудников положенными деньгами. Внебюджетный фонд в первую очередь предназначен как раз для таких случаев. «Мы рачительно относимся к этим средствам и выплачиваем зарплаты вне зависимости от возникших сложностей. Но эти сложности относятся не к Минкульту, а вообще к сфере управления финансами. Это не вопрос конкретного министерства. Насколько я знаю, такие проблемы испытывают не только творческие вузы», — добавил ректор.

Он отметил, что надеется на скорейшее разрешение технических проблем.

Накануне сотрудники ряда творческих вузов Москвы и Санкт-Петербурга заявили, что с начала 2017 года не получают зарплату. Министерство культуры объяснило задержку техническими проблемами и заверило, что большинство подведомственных вузов получат финансирование в ближайшее время.