Таможня нашла у себя нарушения на 32 миллиарда рублей

В 2016 году Федеральная таможенная служба (ФТС) выявила в три раза больше финансовых нарушений со стороны своих структур по сравнению с прошлым годом — их объем достиг 32,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы ведомства.

«В 2016 году проведено 200 контрольных мероприятий по проверке финансово-хозяйственной деятельности таможенных органов (в 2015 году — 163 мероприятия), выявлено финансовых нарушений на сумму 32,3 миллиарда рублей (в 2015 году — 10,7 миллиарда рублей)», — говорится в документе.

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В прошлом году устранено нарушений на 11,4 миллиарда рублей. В 2015-м — на 1,3 миллиарда рублей.

В январе Россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 36,3 процента.

ФТС в январе перечислила в федеральный бюджет 283,76 миллиарда рублей.