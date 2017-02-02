Таможня перечислила в бюджет 284 миллиарда рублей

Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе 2017 года перечислила в федеральный бюджет 283,76 миллиарда рублей. Об этом говорится в поступивших в «Ленту.ру» материалах ведомства.
По сравнению с тем же месяцем предыдущего года доходы ФТС выросли на четыре миллиарда рублей или примерно на полтора процента.
По итогам 2016 года Федеральная налоговая служба перевели в бюджет 6,92 триллиона рублей, таможенники — 4,4 триллиона рублей. Другие федеральные органы заплатили 2,14 триллиона рублей. В эту сумму входят перечисления в бюджет по итогам приватизации 19,5 процента акций «Роснефти».
Согласно проекту бюджета, подписанному президентом России в декабре, в 2017 году доходы казны ожидаются на уровне 13,488 триллиона рублей, траты — 16,241 триллиона. Дефицит составит 2,753 триллиона рублей или 3,2 процента ВВП.