Россия нарастила импорт на 36 процентов

В январе 2017 года Россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 36,3 процента. Всего было закуплено продукции на 11,15 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Импорт продукции машиностроения вырос на 45 процентов, его объем достиг 5,28 миллиарда долларов, химического сектора — на 35,7 процента, до 2,1 миллиарда долларов.

Кроме того, на 27,8 процента увеличились закупки текстильных изделий и обуви (до 828,1 миллиона долларов), на 20,8 процента — продуктов питания и сырья для их производства (1,54 миллиарда долларов).

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6 февраля замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко заявил, что за время действия продовольственного эмбарго (с 2014 года) отечественные сельхозпроизводители заместили импортную продукцию почти на четыре миллиарда долларов. «Это то, что мы называем импортозамещением. То есть отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, была замещена российской продукцией», — заявил чиновник.

Согласно опросу компании «инФОМ», которые в тот же день обнародовал ЦБ, на покупке колбасы, сыра, рыбы и морепродуктов экономят 25 процентов жителей России. За минувший месяц эта доля снизилась на три процентных пункта. 28 процентов респондентов отметили, что стараются не тратить лишнее на мясо и птицу.