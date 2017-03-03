Из России с помощью завышения цен в 2016 году вывели 9 миллиардов рублей

Объем незаконного вывода денег за рубеж с использованием схемы завышения цены товаров, ввозимых в Россию без уплаты таможенных платежей, в 2016 году снизился в 18 раз, до девяти миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС).

Незаконный вывод денег по количеству деклараций на товары сократился втрое: в 2016 году их было 128 единиц против 333 в 2015-м.

Материалы по теме Все проедали Как Россия будет жить без Резервного фонда

Кроме того, в 2016 году ФТС выявила в три раза больше финансовых нарушений со стороны своих структур, чем годом ранее — их объем достиг 32,3 миллиарда рублей.

В январе Россия нарастила импорт товаров из стран дальнего зарубежья на 36,3 процента. При этом ввоз продукции машиностроения вырос на 45 процентов, его объем достиг 5,28 миллиарда долларов, химического сектора — на 35,7 процента, до 2,1 миллиарда долларов.