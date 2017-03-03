Том Хэнкс подарил кофемашину борющимся за правду журналистам Белого дома

Американский актер Том Хэнкс купил кофемашину корреспондентам, работающим в Белом доме. Об этом журналист NBC Питер Александер сообщил в своем Twitter.

Актер также приложил к подарку записку. «Продолжайте в том же духе борьбу за правду, справедливость и американский образ жизни», — написал Хэнкс.

Это уже вторая кофемашина, подаренная Томом Хэнксом журналистам Белого дома. В 2004 году он уже сделал подобное подношение, узнав, что корреспондентам приходится покупать кофе в автомате.

Хэнкс снялся в таких фильмах, как «Зеленая миля», «Форрест Гамп», «Поймай меня, если сможешь», «Изгой», «Спасти рядового Райана».